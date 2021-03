Vera Gemma: le foto prima e dopo della naufraga dell’Isola dei famosi (Di giovedì 18 marzo 2021) Vera Gemma prima e dopo Una dei concorrenti dell’Isola dei famosi 2021 è Vera Gemma, figlia del famosissimo attore Giuliano Gemma, amatissimo tra gli anni ’60 e ’80 e venuto a mancare nel 2013. Proprio a lui fu dedicato quell’anno un documentario sulla vita e sulla carriera dal titolo Giuliano Gemma: un italiano nel mondo. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 18 marzo 2021)Una dei concorrentidei2021 è, figlia delssimo attore Giuliano, amatissimo tra gli anni ’60 e ’80 e venuto a mancare nel 2013. Proprio a lui fu dedicato quell’anno un documentario sulla vita e sulla carriera dal titolo Giuliano: un italiano nel mondo. L'articolo proviene da Novella 2000.

