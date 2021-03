Vera Gemma, chi è il giovane fidanzato Jeda: età, foto, lavoro, vita privata (Di giovedì 18 marzo 2021) Chi è Jeda, il fidanzato di soli 22 anni di Vera Gemma: i due stanno insieme da poco ma sembra che siano già inseparabili. Conosciamolo! Vera Gemma è una delle concorrenti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. La donna (figlia d’arte di Giuliano Gemma) ha già fatto parlare di sé dopo il suo scambio di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 18 marzo 2021) Chi è, ildi soli 22 anni di: i due stanno insieme da poco ma sembra che siano già inseparabili. Conosciamolo!è una delle concorrenti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. La donna (figlia d’arte di Giuliano) ha già fatto parlare di sé dopo il suo scambio di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

turdo_miriam : Awed e Vera gemma mi sanno un po di Tommy con Stefy,sta nascendo una bella amicizia...insieme sono trash ed ICONICI.? #tzvip #isola - errezetta : dai vera gemma lo so che me la puoi dare questa soddisfazione - manzoborgo : @IsolaDeiFamosi @infotommizorzi @MediasetPlay #isola...ma vera gemma riuscirà a....non far scappare il fidanzato??? - Qu3enBW : Oddio ho appena letto su Instagram che Awed e Vera Gemma sono come Tommy e Stefania. No ragazzi NO NO NO #tzvip - lucabelly13 : RT @_oneilem_: Awed:'Se mi avessero detto che mi sarei trovato accanto a vera gemma,vicino al mare avrei detto:'e chi cazz è Vera Gemma?' #… -