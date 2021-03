(Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La Fondazione, l’Ente di Previdenza degli Addetti e gli Impiegati nell’Agricoltura, ha effettuato un secondo round di investimenti nel, per complessivi 15 milioni di euro, in L, Eureka e AVM Gestioni Cysero-Kilometro Rosso.aveva già investito in Vertis e Mito Progress Tech”. E’ quanto afferma il presidente di

Advertising

ilmattinodisici : Venture capital, Enpaia “Puntiamo sull’agritech investendo 15 mln” - princigallomich : Venture capital, Enpaia “Puntiamo sull’agritech investendo 15 mln” - blogsicilia : #notizie #sicilia Venture capital, Enpaia “Puntiamo sull’agritech investendo 15 mln” - - nestquotidiano : Venture capital, Enpaia “Puntiamo sull’agritech investendo 15 mln” - IlModeratoreWeb : Venture capital, Enpaia “Puntiamo sull’agritech investendo 15 mln” - -

Ultime Notizie dalla rete : Venture capital

Teleborsa

ROMA - 'La Fondazione ENPAIA, l'Ente di Previdenza degli Addetti e gli Impiegati nell'Agricoltura, ha effettuato un secondo round di investimenti nel, per complessivi 15 milioni di euro, in LVenture, Eureka e AVM Gestioni Cysero - Kilometro Rosso. ENPAIA aveva già investito in Vertis e Mito Progress Tech'. E' quanto afferma il ..."La Fondazione ENPAIA , l'Ente di Previdenza degli Addetti e gli Impiegati nell'Agricoltura, ha effettuato un secondo round di investimenti nel, per complessivi 15 milioni di euro , in LVenture, Eureka e AVM Gestioni Cysero - Kilometro Rosso. ENPAIA aveva già investito in Vertis e Mito Progress Tech". È quanto ha dichiarato il ...ROMA (ITALPRESS) – “La Fondazione ENPAIA, l’Ente di Previdenza degli Addetti e gli Impiegati nell’Agricoltura, ha effettuato un secondo round di investimenti nel venture capital, per complessivi 15 ...Così, i suoi proprietari da metà 2019 (l'uomo d'affari italiano Stefano Maroni e i fondi americani Twin Lakes Capital e B. Riley Principal Investiments ... A tale scopo, la società annuncia la ...