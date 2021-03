Veneto in zona arancione prima di Pasqua? Domani le prime indicazioni (Di venerdì 19 marzo 2021) Visite a parenti e amici: le regole da oggi per il Veneto in zona rossa 15 marzo 2021 Poca gente e attività chiuse: come appare Venezia durante la zona rossa - VIDEO 16 marzo 2021 Da lunedì 15 marzo ... Leggi su veneziatoday (Di venerdì 19 marzo 2021) Visite a parenti e amici: le regole da oggi per ilinrossa 15 marzo 2021 Poca gente e attività chiuse: come appare Venezia durante larossa - VIDEO 16 marzo 2021 Da lunedì 15 marzo ...

Ultime Notizie dalla rete : Veneto zona Veneto in zona arancione prima di Pasqua? Domani le prime indicazioni Visite a parenti e amici: le regole da oggi per il Veneto in zona rossa 15 marzo 2021 Poca gente e attività chiuse: come appare Venezia durante la zona rossa - VIDEO 16 marzo 2021 Da lunedì 15 marzo il Veneto è passato in zona rossa in base all'...

Zona rossa, a Montebelluna tornano i parcheggi gratuiti in città Dato il perdurare dell'emergenza sanitaria e la recente riattivazione della zona rossa in Veneto, giovedì il primo cittadino di Montebelluna, Elzo Severin, ha firmato un'ordinanza che rende gratuiti i parcheggi blu a Montebelluna. L'ordinanza sarà in vigore dal 19 marzo all'...

Veneto zona rossa: regole e divieti in vigore da lunedì 15 marzo TrevisoToday Il Fvg è la regione più a rischio: rapida crescita dei contagi Per la Fondazione Gimbe il Fvg è il territorio peggiore con l’Emilia Romagna. Tra le quattro province, sono Udine e Gorizia ad avere numeri allarmanti ...

Lazio e Lombardia fuori dalla zona rossa presto? Dopo Pasqua nodo scuole (riapertura difficile) Secondo molti epidemiologi il picco dell'attuale ondata di contagi sarà raggiunto fra una settimana circa poi, pian piano, il numero dei nuovi casi Covid-19 dovrebbe tornare ...

