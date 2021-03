Veneto, in consiglio regionale lo strano asse Lega-Pd: votano insieme per approvare le rispettive mozioni sui soldi del Recovery (Di giovedì 18 marzo 2021) Quello strano, imprevedibile, asse in consiglio regionale del Veneto. Non si può parlare di accordo tra la Lega e il Partito Democratico, ma sicuramente qualcosa è successo nella terra dove Luca Zaia governa incontrastato, dall’alto del suo 76 per cento di voti raccolti alla rielezione (terzo mandato) di settembre. Maggioranza e minoranza hanno approvato, pur con qualche distinguo, le rispettive mozioni che hanno come tema il Piano regionale di Ripresa e Resilienza. La Lega aveva presentato una propria mozione a sostegno della trattativa che Zaia andrà a fare, assieme alle altre Regioni, con il governo per il Recovery Fund da 209 miliardi di euro. Si tratta di un mega piano costituito da 155 progetti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Quello, imprevedibile,indel. Non si può parlare di accordo tra lae il Partito Democratico, ma sicuramente qualcosa è successo nella terra dove Luca Zaia governa incontrastato, dall’alto del suo 76 per cento di voti raccolti alla rielezione (terzo mandato) di settembre. Maggioranza e minoranza hanno approvato, pur con qualche distinguo, leche hanno come tema il Pianodi Ripresa e Resilienza. Laaveva presentato una propria mozione a sostegno della trattativa che Zaia andrà a fare, assieme alle altre Regioni, con il governo per ilFund da 209 miliardi di euro. Si tratta di un mega piano costituito da 155 progetti, ...

Ultime Notizie dalla rete : Veneto consiglio Marco Carrel 'La giunta dica quale è il futuro del casino' Il 5 febbraio scorso il nostro giornale ha pubblicato un'indiscrezione relativa all'interesse di 'un gruppo di imprenditori del lombardo - veneto, specializzati negli investimenti in Fondi internazionali, è pronto a presentare alla Regione, al Tribunale di Aosta e al commissario giudiziale, una proposta di acquisto degli immobili e delle ...

Alberto Gerli rinuncia a incarico Cts/ 'Previsioni sbagliate? Polemiche sorprendenti' ... Alberto Giovanni Gerli ha ringraziato la Presidenza del Consiglio per la nomina, di cui si ... Inoltre, a inizio febbraio pronosticava la zona bianca per il Veneto , che invece è passata in zona rossa.

Veneto, in consiglio regionale lo strano asse Lega-Pd: votano insieme per approvare le rispettive mozioni sui… Il Fatto Quotidiano CRV - Via libera unanime alla Rendicontazione sull’attività del 2020 di Avepa Terza commissione - Via libera unanime alla Rendicontazione sull’attività del 2020 di Avepa (Arv) Venezia 18 mar. 2021 -La Terza commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andr ...

SENZA VERGOGNA. I leghisti veneti contro il Sud per i fondi previsti dal Recovery Plan «Chiediamo di investire in progetti concreti, perché il Veneto è terra di fatti e non di parole». Il Friuli non vuole più versare il suo 13% allo Stato (e la Gelmini apre un tavolo) ...

