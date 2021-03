Vela, venerdì 19 marzo la Fiv sceglierà altri due equipaggi per Tokyo 2020 (Di giovedì 18 marzo 2021) La Fiv, nella giornata di domani venerdì 19 marzo, indicherà altri due equipaggi che prenderanno parte alle gare olimpiche di Vela a Tokyo 2020. L’Italia è già qualificata a sei delle dieci classi che gareggeranno a Tokyo. Si tratta del Doppio Maschile e Femminile 470, del Windsurf Maschile e Femminile RS:X, del Singolo Femminile ILCA 6, e del Catamarano Misto Foiling Nacra 17. In particolare, nel Consiglio Federale si nomineranno gli equipaggi per il 470 Femminile e il windsurf RS:X Maschile. La Federazione poi sceglierà l’equipaggio per l’ultima delle classe, la windsurf RS:X Femminile, dopo il prossimo Mondiale di categoria in programma a Cadice, in Spagna, a fine mese. A Lanzarote dal 23 al 29 ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) La Fiv, nella giornata di domani19, indicheràdueche prenderanno parte alle gare olimpiche di. L’Italia è già qualificata a sei delle dieci classi che gareggeranno a. Si tratta del Doppio Maschile e Femminile 470, del Windsurf Maschile e Femminile RS:X, del Singolo Femminile ILCA 6, e del Catamarano Misto Foiling Nacra 17. In particolare, nel Consiglio Federale si nomineranno gliper il 470 Femminile e il windsurf RS:X Maschile. La Federazione poil’o per l’ultima delle classe, la windsurf RS:X Femminile, dopo il prossimo Mondiale di categoria in programma a Cadice, in Spagna, a fine mese. A Lanzarote dal 23 al 29 ...

