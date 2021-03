Vasco Rossi “A novembre nuovo album, sarà di forma e di sostanza” (Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – nuovo album a novembre per Vasco Rossi. “Non pensavo di tornare in sala di registrazione per lungo tempo…- scrive il rocker su instagram – Negli ultimi anni preferivo il singolo per comunicare. Preferivo soddisfare la mia esigenza comunicativa. Di questi tempi… Mi trovo in una routine fatta di musica. Immerso nel mio progetto. Ogni giorno, per qualche ora lavoro al mio pRossimo disco. E tengo duro…Uscirà a novembre, ma questi sono i mesi in cui tutto prende una linea definitiva.sarà un disco…di forma e di sostanza!”.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) –per. “Non pensavo di tornare in sala di registrazione per lungo tempo…- scrive il rocker su instagram – Negli ultimi anni preferivo il singolo per comunicare. Preferivo soddisfare la mia esigenza comunicativa. Di questi tempi… Mi trovo in una routine fatta di musica. Immerso nel mio progetto. Ogni giorno, per qualche ora lavoro al mio pmo disco. E tengo duro…Uscirà a, ma questi sono i mesi in cui tutto prende una linea definitiva.un disco…die di!”.(ITALPRESS).

Advertising

Adnkronos : #VascoRossi, arriva il nuovo album - vascorossi : Meglio sbagliare ma con spontaneità, senza finzioni... Ancora oggi mia madre non si capacita che c'è tanta gente c… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Nuovo album a novembre per Vasco Rossi. 'Non pensavo di tornare in sala di registrazione per lun… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Vasco Rossi “A novembre nuovo album, sarà di forma e di sostanza” - - Italpress : Vasco Rossi “A novembre nuovo album, sarà di forma e di sostanza” -