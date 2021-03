Vanessa Incontrada, la gaffe su Instagram: “Ho sbagliato, scusate” (Di venerdì 19 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vanessa Incontrada, su Instagram appare la gaffe tra le storie: cosa ci fa a Venezia? L’attrice spiega tutto e chiede scusa. Vanessa Incontrada, su Instagram appare la gaffe, nella scritta c’è un errore: l’attrice spiega come mai e chiede scusa per lo sbaglio. Cosa ci fa l’attrice a Venezia, per di più seduta al tavolo Leggi su youmovies (Di venerdì 19 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., suappare latra le storie: cosa ci fa a Venezia? L’attrice spiega tutto e chiede scusa., suappare la, nella scritta c’è un errore: l’attrice spiega come mai e chiede scusa per lo sbaglio. Cosa ci fa l’attrice a Venezia, per di più seduta al tavolo

Advertising

nocchi_rita : RT @mnnghhfgg: @trash_italiano @Giadahsospesap1 @tvblogit Io l’anno scorso causa pandemia ho pure visto sto programma e in giuria c’era Van… - sejcapsq : cioè l’anno scorso avevamo Vanessa Incontrada e Alessia Marcuzzi sempre molto meglio - Alessan11046111 : l'anno scorso Vanessa Incontrada, che per quanto potesse essere carina e simpatica, non capiva na' mazza di ballo.… - sejcapsq : ma anche Vanessa incontrada potete chiamare - giugiulolafan : RT @mnnghhfgg: @trash_italiano @Giadahsospesap1 @tvblogit Io l’anno scorso causa pandemia ho pure visto sto programma e in giuria c’era Van… -