Van Basten shock: “Il Napoli ha rubato lo scudetto del 1990” (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il 3 volte Pallone d’oro Marco van Basten è tornato a parlare dello scudetto del Napoli del 1990 con delle dichiarazioni davvero molto pesanti ed accusatorie. Secondo l’ex milanista infatti la Lega avrebbe ottenuto dei vantaggi assegnando lo scudetto alla squadra partenopea. Quell’anno Marco van Basten si laureò capocannoniere del torneo, ma questo non bastò al suo Milan che concluse la stagione al secondo posto con 49 punti (all’epoca la vittoria valeva 2 punti), a sole due lunghezze dal Napoli. Secondo quello che è stato definito uno degli attaccanti più forti della storia il Napoli sarebbe stato spinto dai piani alti come testimoniano alcuni errori, gravi, arbitrali nelle partite con il Milan, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il 3 volte Pallone d’oro Marco vanè tornato a parlare dellodeldelcon delle dichiarazioni davvero molto pesanti ed accusatorie. Secondo l’ex milanista infatti la Lega avrebbe ottenuto dei vantaggi assegnando loalla squadra partenopea. Quell’anno Marco vansi laureò capocannoniere del torneo, ma questo non bastò al suo Milan che concluse la stagione al secondo posto con 49 punti (all’epoca la vittoria valeva 2 punti), a sole due lunghezze dal. Secondo quello che è stato definito uno degli attaccanti più forti della storia ilsarebbe stato spinto dai piani alti come testimoniano alcuni errori, gravi, arbitrali nelle partite con il Milan, ...

