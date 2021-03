Van Basten scatena le reazioni: “il Napoli rubò lo scudetto del 1990” (Di giovedì 18 marzo 2021) L’intervista che è destinata a scatenare le reazioni. Marco Van Basten ha alzato un vero e proprio polverone, sono arrivate accuse nei confronti del Napoli ed il riferimento è allo scudetto vinto dagli azzurri nel 1990. L’ex calciatore olandese non ha di certo dimenticato la delusione ed è tornato a parlare di quel campionato perso nel finale dal suo Milan a discapito proprio del Napoli. Nel mirino le decisione arbitrali, decisive secondo Van Basten per la corsa al titolo, gli azzurri riuscirono a festeggiare con due punti di vantaggio sul Milan (51 contro 49 punti, poi a 44 punti Inter e Juventus). Le accuse di Van Basten al Napoli Foto di Matteo Bazzi / AnsaL’ex Milan Van Basten ha deciso di parlare ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 marzo 2021) L’intervista che è destinata are le. Marco Vanha alzato un vero e proprio polverone, sono arrivate accuse nei confronti deled il riferimento è allovinto dagli azzurri nel. L’ex calciatore olandese non ha di certo dimenticato la delusione ed è tornato a parlare di quel campionato perso nel finale dal suo Milan a discapito proprio del. Nel mirino le decisione arbitrali, decisive secondo Vanper la corsa al titolo, gli azzurri riuscirono a festeggiare con due punti di vantaggio sul Milan (51 contro 49 punti, poi a 44 punti Inter e Juventus). Le accuse di VanalFoto di Matteo Bazzi / AnsaL’ex Milan Vanha deciso di parlare ...

