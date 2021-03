Van Basten scatena le reazioni: “il Napoli rubò lo scudetto del 1990, titolo vinto negli uffici” (Di giovedì 18 marzo 2021) L’intervista che è destinata a scatenare le reazioni. Marco Van Basten ha alzato un vero e proprio polverone, sono arrivate accuse nei confronti del Napoli ed il riferimento è allo scudetto vinto dagli azzurri nel 1990. L’ex calciatore olandese non ha di certo dimenticato la delusione ed è tornato a parlare di quel campionato perso nel finale dal suo Milan a discapito proprio del Napoli. Nel mirino le decisione arbitrali, decisive secondo Van Basten per la corsa al titolo, gli azzurri riuscirono a festeggiare con due punti di vantaggio sul Milan (51 contro 49 punti, poi a 44 punti Inter e Juventus). Le accuse di Van Basten al Napoli Foto di Matteo Bazzi / AnsaL’ex Milan Van ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 marzo 2021) L’intervista che è destinata are le. Marco Vanha alzato un vero e proprio polverone, sono arrivate accuse nei confronti deled il riferimento è allodagli azzurri nel. L’ex calciatore olandese non ha di certo dimenticato la delusione ed è tornato a parlare di quel campionato perso nel finale dal suo Milan a discapito proprio del. Nel mirino le decisione arbitrali, decisive secondo Vanper la corsa al, gli azzurri riuscirono a festeggiare con due punti di vantaggio sul Milan (51 contro 49 punti, poi a 44 punti Inter e Juventus). Le accuse di VanalFoto di Matteo Bazzi / AnsaL’ex Milan Van ...

Advertising

trovoada8 : @socios @acmilan ???? Rui Costa ???? Van Basten ???? Pipo Inzaghi - CalcioWeb : #VanBasten scatena il caos con alcune dichiarazioni sullo scudetto del @sscnapoli nel 1990 - sportli26181512 : Van Basten, accuse shock: 'Il Napoli rubò lo scudetto del 1990': Le parole in una lunga intervista ad AS: 'Errori a… - solo_milan1899 : @MilanLiveIT Anche io rivoglio Van Basten però resto umile - The_Colonnello : @_firepunch @Andrea__78XM @AntonioCorsa Non si può parlare nemmeno nel caso di Zidane di un manager d’esperienza. M… -

Ultime Notizie dalla rete : Van Basten Van Basten, accuse shock: 'Il Napoli rubò lo scudetto del 1990' Sono le accuse di Marco Van Basten in una lunga intervista ad AS nella quale, è tornato a parlare del campionato del 1990 perso per un soffio dal suo Milan a discapito proprio del Napoli. "Furono ...

Marco Van Basten, "chi ha stroncato la mia carriera". Nome e cognome, quasi 30 anni dopo piove la durissima accusa 'Il calcio perde il suo Leonardo da Vinci' , così Adriano Galliani salutò Marco Van Basten , che si ritirò dal mondo del calcio il 17 agosto 1995. Ma il suo addio al calcio giocato era arrivato il 26 maggio 1993 con la sua ultima partita, la finale di Coppa dei Campioni persa ...

Van Basten, accuse shock: "Il Napoli rubò lo scudetto del 1990" Corriere dello Sport.it Van Basten, accuse shock: "Il Napoli rubò lo scudetto del 1990" Le parole in una lunga intervista ad AS: "Errori arbitrali scandalosi nei confronti del Milan in quella stagione. Var? Abbiamo ottenuto il risultato opposto a ciò che volevamo" ...

Fiorentina-Milan: quella volta che…i precedenti Fiorentina e Milan hanno spesso dato luogo a gare emozionanti. Una di queste è relativa alla stagione 1989-90. E’ l’8 febbraio del 1990, si disputa la sesta giornata del girone di ritorno. La squadra ...

Sono le accuse di Marcoin una lunga intervista ad AS nella quale, è tornato a parlare del campionato del 1990 perso per un soffio dal suo Milan a discapito proprio del Napoli. "Furono ...'Il calcio perde il suo Leonardo da Vinci' , così Adriano Galliani salutò Marco, che si ritirò dal mondo del calcio il 17 agosto 1995. Ma il suo addio al calcio giocato era arrivato il 26 maggio 1993 con la sua ultima partita, la finale di Coppa dei Campioni persa ...Le parole in una lunga intervista ad AS: "Errori arbitrali scandalosi nei confronti del Milan in quella stagione. Var? Abbiamo ottenuto il risultato opposto a ciò che volevamo" ...Fiorentina e Milan hanno spesso dato luogo a gare emozionanti. Una di queste è relativa alla stagione 1989-90. E’ l’8 febbraio del 1990, si disputa la sesta giornata del girone di ritorno. La squadra ...