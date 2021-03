van Basten: «Il Napoli vinse lo scudetto del ’90 per decreto. Lo volevano in Coppa Campioni» (Di giovedì 18 marzo 2021) Non è la prima volta che van Basten tira fuori la storia dello scudetto del Napoli rubato al Milan. Ora che è in “tour” virtuale per promuovere la sua autobiografia, ne ha riparlato in un’intervista a Diario As. L’ex campione del Milan di Sacchi fa una ricostruzione “politica” di quelle vicende. “Solo una squadra andava in Coppa dei Campioni, ma la regola cambiò e se vincevi la Coppa dei Campioni, anche chi vinceva lo scudetto poteva accedere alla competizione. Vincemmo la Coppa dei Campioni e in Italia fecero di tutto, il possibile e l’impossibile, per far vincere al Napoli quel campionato e avere due squadre italiane in Champions. Gli scandali arbitrali contro Milan, Inter e Verona furono ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 marzo 2021) Non è la prima volta che vantira fuori la storia dellodelrubato al Milan. Ora che è in “tour” virtuale per promuovere la sua autobiografia, ne ha riparlato in un’intervista a Diario As. L’ex campione del Milan di Sacchi fa una ricostruzione “politica” di quelle vicende. “Solo una squadra andava indei, ma la regola cambiò e se vincevi ladei, anche chi vinceva lopoteva accedere alla competizione. Vincemmo ladeie in Italia fecero di tutto, il possibile e l’impossibile, per far vincere alquel campionato e avere due squadre italiane in Champions. Gli scandali arbitrali contro Milan, Inter e Verona furono ...

Advertising

juventino872 : Milik ma chi sei van basten è basta? - salvione : Van Basten, accuse shock: 'Il Napoli rubò lo scudetto del 1990' - napolista : van Basten: «Il Napoli vinse lo scudetto del ’90 per decreto. Lo volevano in Coppa Campioni» A Diario AS: “Gli sca… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Van Basten: “Il Napoli nel 1990 lo scudetto l’ha vinto negli uffici. Ma… - cn1926it : #VanBasten: “Il #Napoli rubò lo scudetto del 1990. #Maradona era un vero leader” -

Ultime Notizie dalla rete : van Basten Van Basten, accuse shock: 'Il Napoli rubò lo scudetto del 1990' Sono le accuse di Marco Van Basten in una lunga intervista ad AS nella quale, è tornato a parlare del campionato del 1990 perso per un soffio dal suo Milan a discapito proprio del Napoli. "Furono ...

Marco Van Basten, "chi ha stroncato la mia carriera". Nome e cognome, quasi 30 anni dopo piove la durissima accusa 'Il calcio perde il suo Leonardo da Vinci' , così Adriano Galliani salutò Marco Van Basten , che si ritirò dal mondo del calcio il 17 agosto 1995. Ma il suo addio al calcio giocato era arrivato il 26 maggio 1993 con la sua ultima partita, la finale di Coppa dei Campioni persa ...

Van Basten, accuse shock: "Il Napoli rubò lo scudetto del 1990" Corriere dello Sport.it Van Basten, accuse shock: "Il Napoli rubò lo scudetto del 1990" Le parole in una lunga intervista ad AS: "Errori arbitrali scandalosi nei confronti del Milan in quella stagione. Var? Abbiamo ottenuto il risultato opposto a ciò che volevamo" ...

Fiorentina-Milan: quella volta che…i precedenti Fiorentina e Milan hanno spesso dato luogo a gare emozionanti. Una di queste è relativa alla stagione 1989-90. E’ l’8 febbraio del 1990, si disputa la sesta giornata del girone di ritorno. La squadra ...

Sono le accuse di Marcoin una lunga intervista ad AS nella quale, è tornato a parlare del campionato del 1990 perso per un soffio dal suo Milan a discapito proprio del Napoli. "Furono ...'Il calcio perde il suo Leonardo da Vinci' , così Adriano Galliani salutò Marco, che si ritirò dal mondo del calcio il 17 agosto 1995. Ma il suo addio al calcio giocato era arrivato il 26 maggio 1993 con la sua ultima partita, la finale di Coppa dei Campioni persa ...Le parole in una lunga intervista ad AS: "Errori arbitrali scandalosi nei confronti del Milan in quella stagione. Var? Abbiamo ottenuto il risultato opposto a ciò che volevamo" ...Fiorentina e Milan hanno spesso dato luogo a gare emozionanti. Una di queste è relativa alla stagione 1989-90. E’ l’8 febbraio del 1990, si disputa la sesta giornata del girone di ritorno. La squadra ...