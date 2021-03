Van Basten, accuse pesanti al Napoli: “Rubato lo scudetto del 1990” (Di giovedì 18 marzo 2021) Van Basten in una lunga intervista a As parla del titolo di oltre 30 anni fa: “Dovevano mandare due squadre italiane in Coppa dei Campioni” Marco Van Basten (Getty Images)Il mese prossimo saranno trent’uno anni che dalla vittoria del secondo e ultimo scudetto del Napoli. Tanto tempo non è però bastato a mettere da parte le polemiche e le accuse, anche pesanti. Il grande campione olandese Marco Van Basten, all’epoca calciatore del Milan che con gli azzurri si contendeva il titolo tricolore, in una lunga intervista al giornale spagnolo As ha detto che il Napoli rubò lo scudetto del 1990. Il motivo era mandare in Coppa dei Campioni (oggi Champions League) due squadre italiane: il Milan in quanto detentore ... Leggi su ck12 (Di giovedì 18 marzo 2021) Vanin una lunga intervista a As parla del titolo di oltre 30 anni fa: “Dovevano mandare due squadre italiane in Coppa dei Campioni” Marco Van(Getty Images)Il mese prossimo saranno trent’uno anni che dalla vittoria del secondo e ultimodel. Tanto tempo non è però bastato a mettere da parte le polemiche e le, anche. Il grande campione olandese Marco Van, all’epoca calciatore del Milan che con gli azzurri si contendeva il titolo tricolore, in una lunga intervista al giornale spagnolo As ha detto che ilrubò lodel. Il motivo era mandare in Coppa dei Campioni (oggi Champions League) due squadre italiane: il Milan in quanto detentore ...

