Valentina Persia, chi era Salvo: il fidanzato morto in un incidente (Di giovedì 18 marzo 2021) (Isola dei Famosi 2021) Valentina Persia, concorrente dell'Isola dei Famosi 2021, in passato ha avuto un pesante lutto. Il suo ex fidanzato Salvo, infatti, purtroppo è morto in un incidente. I due erano molto innamorati e pronti a convolare a nozze quando, nel 2004, l'uomo, un architetto, è venuto a mancare all'improvviso. I due stavano insieme da circa 4 anni e per la comica e attrice il lutto è stato devastante. In un'intervista la naufraga e barzellettiera ha raccontato: "Sono single perché così sono andate le cose. Ho avuto delle parentesi piuttosto dolorose nella mia vita, poiché ho subìto un abbandono. Ho perso, purtroppo, il mio compagno, che è morto prematuramente; il destino ha fatto il suo corso e mi ha portato dove sono ora". "Ho avuto l'amore, l'ho avuto ..."

