Vaccino per i genitori e caregivers dei bambini fragili: a farlo saranno (a breve) i pediatri (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Vaccino contro il Coronavirus è un salvavita anche per i bambini, che soprattutto con la variante inglese e le altre varianti sono a rischio quanto gli adulti. E se si pensa ai bambini che hanno malattie croniche come leucemie, tumori, malattie respiratorie e diabete, oppure varie disabilità, in caso di contagio sarebbero a rischio di complicazioni. Ecco perché per ora, dato che un Vaccino dedicato a chi ha meno di 16 anni non è ancora disponibile (ma è in fase di sperimentazione), a vaccinarsi per proteggere i bambini più a rischio devono essere i loro genitori e caregiver. È quello che ha stabilito un importante protocollo d’Intesa appena firmato da FIMP, Federazione Italiana Medici pediatri, con il Governo e le Regioni e approvato a livello ... Leggi su iodonna (Di giovedì 18 marzo 2021) Ilcontro il Coronavirus è un salvavita anche per i, che soprattutto con la variante inglese e le altre varianti sono a rischio quanto gli adulti. E se si pensa aiche hanno malattie croniche come leucemie, tumori, malattie respiratorie e diabete, oppure varie disabilità, in caso di contagio sarebbero a rischio di complicazioni. Ecco perché per ora, dato che undedicato a chi ha meno di 16 anni non è ancora disponibile (ma è in fase di sperimentazione), a vaccinarsi per proteggere ipiù a rischio devono essere i loroe caregiver. È quello che ha stabilito un importante protocollo d’Intesa appena firmato da FIMP, Federazione Italiana Medici, con il Governo e le Regioni e approvato a livello ...

Advertising

borghi_claudio : La questione #AstraZeneca è semplice: se il vaccino è sicuro ed è una guerra commerciale contro la Gran Bretagna pe… - RobertoBurioni : Israele ha pagato i vaccini Pfizer intorno a 25$/dose , gli USA 19,50$. L'Unione Europea è riuscita a pagarli solo… - marcotravaglio : COME NON DETTO È una vera vergogna che Giuseppe Conte, schiavo di Trump e di Casalino, grillino e dunque servo dei… - vr1774 : RT @emergency_ong: Per le persone, non per il profitto. - Piero42395724 : RT @HANIA243474887: Oggi è la giornata della memoria dei caduti covid. Chissà se nel tempo ne istituiranno una per i caduti da vaccino. -