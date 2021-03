Vaccino, indagare per omicidio non è la strada giusta: l'ultima follia giudiziaria tutta italiana (Di giovedì 18 marzo 2021) Saranno anche questi "atti dovuti", cioè iniziative di accertamento che inevitabilmente l'autorità giudiziaria deve assumere a causa del balordo sistema dell'azione penale obbligatoria: e magari tecnicamente sarà appropriato, ma procedere per omicidio nel caso delle persone decedute che hanno preso il Vaccino denuncia tutta l'inaderenza dell'amministrazione della giustizia. Al disastro di comunicazione fatto con l'AstraZeneca, ormai percepito come una specie di roulette russa, si aggiunge ora lo stillicidio di indagini giudiziarie che mettono quel Vaccino in un recinto di sospetto allarmistico contrassegnandolo con il marchio dell'inaffidabilità. Non serve essere esperti di psicologia sociale per sapere che quel segno distintivo è a rischio di farsi indelebile. Inocula infatti un veleno molto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Saranno anche questi "atti dovuti", cioè iniziative di accertamento che inevitabilmente l'autoritàdeve assumere a causa del balordo sistema dell'azione penale obbligatoria: e magari tecnicamente sarà appropriato, ma procedere pernel caso delle persone decedute che hanno preso ildenuncial'inaderenza dell'amministrazione della giustizia. Al disastro di comunicazione fatto con l'AstraZeneca, ormai percepito come una specie di roulette russa, si aggiunge ora lo stillicidio di indagini giudiziarie che mettono quelin un recinto di sospetto allarmistico contrassegnandolo con il marchio dell'inaffidabilità. Non serve essere esperti di psicologia sociale per sapere che quel segno distintivo è a rischio di farsi indelebile. Inocula infatti un veleno molto ...

Advertising

davidefaraone : Abbiamo conosciuto i danni della via giudiziaria al potere, non pensavo si arrivasse alla via giudiziaria al vaccin… - fattoquotidiano : Vaccino Astrazeneca, Crisanti su La7: “L’ho consigliato ai miei cari e io lo farei. Sui casi sospetti bisogna indag… - RaiStudio24 : Sylvie Briand (@SCBriand), dir. Dip. Malattie infettive #OMS, a #Studio24: è stato fatto tutto il possibile per ind… - celestinoceles7 : RT @ResPubl79983835: ??Astrazeneca, prof Kontothanassis: ”Le Procure devono indagare” (altro che evitare le autopsie, come dice Crisanti!)????… - CarpaneseSilva1 : RT @AzzurraBarbuto: È stato giusto, a mio avviso, sospendere il vaccino per tre giorni al fine di indagare riguardo i decessi ravvicinati.… -