Vaccino Covid, pm Catania: "Non emerge pericolo da Astrazeneca" (Di giovedì 18 marzo 2021) Il poliziotto Davide Villa , morto dopo l'inoculazione del Vaccino contro il Covid di Astrazeneca , sulla base "della storia clinica pregressa dello stesso, risulta che questi rientrava nelle ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Il poliziotto Davide Villa , morto dopo l'inoculazione delcontro ildi, sulla base "della storia clinica pregressa dello stesso, risulta che questi rientrava nelle ...

