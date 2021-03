Vaccino Covid, la decisione ufficiale dell’Ema sul siero AstraZeneca. La notizia pochi minuti fa (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Vaccino Covid di AstraZeneca, sospeso in Italia e in altri Paesi, “è sicuro ed efficace nella protezione dal Coronavirus, non è associato all’aumento del rischio complessivo di eventi tromboembolici e coaguli di sangue”. Lo ha detto la direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke, nella conferenza stampa seguita al vertice dell’Agenzia europea del farmaco. “Alcuni paesi hanno sospeso le vaccinazioni. La conclusione scientifica a cui siamo arrivati offre ai paesi le informazioni per prendere una decisione ponderata relativa all’uso del Vaccino AstraZeneca nella loro campagna vaccinale”, ha aggiunto Cooke, ribadendo che “i suoi benefici e la protezione delle persone dal Covid-19 superano i possibili rischi”. Cooke ha poi fatto sapere che “lanceremo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Ildi, sospeso in Italia e in altri Paesi, “è sicuro ed efficace nella protezione dal Coronavirus, non è associato all’aumento del rischio complessivo di eventi tromboembolici e coaguli di sangue”. Lo ha detto la direttrice esecutiva, Emer Cooke, nella conferenza stampa seguita al vertice dell’Agenzia europea del farmaco. “Alcuni paesi hanno sospeso le vaccinazioni. La conclusione scientifica a cui siamo arrivati offre ai paesi le informazioni per prendere unaponderata relativa all’uso delnella loro campagna vaccinale”, ha aggiunto Cooke, ribadendo che “i suoi benefici e la protezione delle persone dal-19 superano i possibili rischi”. Cooke ha poi fatto sapere che “lanceremo ...

