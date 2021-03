Vaccino Covid, la burocrazia spreca risorse preziose e nessuno ne rende conto (Di giovedì 18 marzo 2021) Un impasto di incompetenza, impunità, strafottenza e incapacità, tutto condito da tanta indifferenza, in primo luogo da parte di politici così lontani dal sentire degli elettori da non comprendere che i danni operati alla società troveranno di certo un modo incontrollabile per sfogarsi. Quello che segue è un aspetto forse secondario della campagna vaccinale e questa è la storia, fatta di sanitari immersi nella burocrazia, cittadini vessati, spreco di risorse e di informazioni preziose. Quasi terminati gli ultraottantenni, tocca adesso agli ultrasettantenni prenotarsi sul sito della regione di residenza e ottenere l’appuntamento. Prima sorpresa: il vaccinando dovrà presentarsi munito di 15 fogli A4, scaricati dal sito, stampati e compilati a mano. L’addetto a ricevere il vaccinando deve controllare che siano a posto e, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Un impasto di incompetenza, impunità, strafottenza e incapacità, tutto condito da tanta indifferenza, in primo luogo da parte di politici così lontani dal sentire degli elettori da non compre che i danni operati alla società troveranno di certo un modo incontrollabile per sfogarsi. Quello che segue è un aspetto forse secondario della campagna vaccinale e questa è la storia, fatta di sanitari immersi nella, cittadini vessati, spreco die di informazioni. Quasi terminati gli ultraottantenni, tocca adesso agli ultrasettantenni prenotarsi sul sito della regione di residenza e ottenere l’appuntamento. Prima sorpresa: il vaccinando dovrà presentarsi munito di 15 fogli A4, scaricati dal sito, stampati e compilati a mano. L’addetto a ricevere il vaccinando deve controllare che siano a posto e, ...

