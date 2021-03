Vaccino covid e reazioni avverse, in Italia 729 ogni 100mila dosi (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono 729 ogni 100mila dosi le reazioni avverse ai vaccini anti-covid in Italia. Le segnalazioni sono state registrate dalla Rete nazionale di farmacovigilanza Aifa, per un totale complessivo, al 26 febbraio (ultimo dato diffuso dall’Agenzia Italiana del farmaco), di 30.015 segnalazioni analizzate su un totale di 4.118.277 dosi somministrate per tutti i vaccini. Nel dettaglio le reazioni segnalate hanno riguardato soprattutto il Vaccino Pfizer/BionTech (96%), che è stato il più utilizzato e solo in minor misura il Vaccino Moderna (1%) e il Vaccino AstraZeneca (3%). Ovviamente il dato non tiene conto degli ultimi eventi che hanno portato prima alla sospensione di un ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono 729leai vaccini anti-in. Le segnalazioni sono state registrate dalla Rete nazionale di farmacovigilanza Aifa, per un totale complessivo, al 26 febbraio (ultimo dato diffuso dall’Agenziana del farmaco), di 30.015 segnalazioni analizzate su un totale di 4.118.277somministrate per tutti i vaccini. Nel dettaglio lesegnalate hanno riguardato soprattutto ilPfizer/BionTech (96%), che è stato il più utilizzato e solo in minor misura ilModerna (1%) e ilAstraZeneca (3%). Ovviamente il dato non tiene conto degli ultimi eventi che hanno portato prima alla sospensione di un ...

