Vaccino Covid e casi sospetti, le ipotesi degli scienziati sul fenomeno chiamato Ade. E il dibattito sull’utilità del test sierologico (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo Germania e Francia, anche l’Italia ha sospeso le vaccinazioni con AstraZeneca per sospetti, al momento esclusi, legami tra decessi e somministrazioni. Una delle possibili correlazioni che è stata ipotizzata e discusa anche da scienziati italiani a colpi di tweet è quella relativa al fenomeno Ade (Antibody-dependent Enhancement). Questo si avrebbe quando gli anticorpi invece di neutralizzare il virus lo aiuterebbero a replicarsi con maggiore velocità e capillarità, facendo peggiorare il quadro clinico della persona vaccinata. L’Ade è confermato con il virus Dengue ed è stato osservato anche in altri virus come il morbillo e il Sars-1. Ma, non nel Sars-CoV2, perché il coronavirus non riesce a comportarsi come un cavallo di troia, non riesce a sfruttare gli anticorpi a suo vantaggio, “l’Ade è molto discussa sul piano scientifico ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo Germania e Francia, anche l’Italia ha sospeso le vaccinazioni con AstraZeneca per, al momento esclusi, legami tra decessi e somministrazioni. Una delle possibili correlazioni che è stata ipotizzata e discusa anche daitaliani a colpi di tweet è quella relativa alAde (Antibody-dependent Enhancement). Questo si avrebbe quando gli anticorpi invece di neutralizzare il virus lo aiuterebbero a replicarsi con maggiore velocità e capillarità, facendo peggiorare il quadro clinico della persona vaccinata. L’Ade è confermato con il virus Dengue ed è stato osservato anche in altri virus come il morbillo e il Sars-1. Ma, non nel Sars-CoV2, perché il coronavirus non riesce a comportarsi come un cavallo di troia, non riesce a sfruttare gli anticorpi a suo vantaggio, “l’Ade è molto discussa sul piano scientifico ma ...

Advertising

Agenzia_Ansa : È iniziato ufficialmente, con le prime inoculazioni, il test di fase 2 e 3 del vaccino anti-Covid Moderna sui bambi… - myrtamerlino : Ripetiamo tutti insieme: non puoi scegliere il #vaccino. Se vuoi scegliere vai dal macellaio. Puoi rifiutarti, ma p… - myrtamerlino : Se io entro in ospedale mi aspetto di guarire dalla mia patologia e non di contagiarmi di #Covid_19. Se succede anc… - rosadineve : Notizia fantastica. Il vaccino trasmette anticorpi al feto. Quindi potremmo avere una nuova generazione meno espost… - Cris25255507 : RT @MantiniRita: Non c'è modo migliore di commemorare le vittime del Covid-19 che riprendendo le vaccinazioni. #vaccino #iomivaccino Buong… -