Vaccino Covid, Adm supporta la filiera della produzione: alcol senza accisa (Di giovedì 18 marzo 2021) I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bergamo hanno autorizzato un’importante azienda farmaceutica italiana all’impiego di alcool etilico assoluto puro in esenzione d’imposta (accisa) per produrre gli intermedi di due eccipienti per la fabbricazione di uno dei vaccini anti-Covid 19 approvati dall’Ema. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 18 marzo 2021) I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bergamo hanno autorizzato un’importante azienda farmaceutica italiana all’impiego di alcool etilico assoluto puro in esenzione d’imposta () per produrre gli intermedi di due eccipienti per la fabbricazione di uno dei vaccini anti-19 approvati dall’Ema.

Advertising

myrtamerlino : Se io entro in ospedale mi aspetto di guarire dalla mia patologia e non di contagiarmi di #Covid_19. Se succede anc… - myrtamerlino : Ripetiamo tutti insieme: non puoi scegliere il #vaccino. Se vuoi scegliere vai dal macellaio. Puoi rifiutarti, ma p… - Agenzia_Ansa : È iniziato ufficialmente, con le prime inoculazioni, il test di fase 2 e 3 del vaccino anti-Covid Moderna sui bambi… - AcciaioMario : RT @PioRocchi: Infine. Ci sono almeno quattro terapie diverse per CURARE il covid. Il vaccino non serve. Che anche il cdx se ne avveda. Pac… - Dariowar2 : @valfurla @manginobrioches Tabaccaio 37 anni non ho speranza di vaccinarmi, sto 11 ore a contatto con una clientela… -