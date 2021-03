Vaccino AstraZeneca sospeso | è il giorno della verità Europa | senza il pass Covid non si potrà viaggiare

(Di giovedì 18 marzo 2021) È attesa per oggi 18 marzo la decisione finale dell’Ema sul destino delin. Difficile immaginare uno stop completo malgrado i casi di effetti gravi riscontrati in diversi Paesi, fra cui l’Italia. Ma l’agenzia del farmaco ha promesso massima trasparenza. La Commissione europea, intanto, ha varato il certificatoper: una sorta diche dovrà testimoniare la vaccinazione contro il Coronavirus di ciascuno di noi e che perciò ci consentirà di, soprattutto nelle vacanze estive, in tutta l’Unione. La Ue chiude all’export delle dosi Ma l’Unione europea si prepara anche a una nuova stretta sull’export dei vaccini verso il Regno Unito. Alla vigilia del verdetto dell’Agenzia europea del farmaco sulla ...

borghi_claudio : La questione #AstraZeneca è semplice: se il vaccino è sicuro ed è una guerra commerciale contro la Gran Bretagna pe… - repubblica : ?? Caso Astrazeneca, autopsia su insegnante biellese: morto per problema cardiaco, nessun legame evidente con vaccino - ricpuglisi : Vediamo se ci capiamo: se domani TUTTI gli italiani adulti si vaccinassero con AstraZeneca, il giorno dopo circa 1… - LuceASudEst : RT @opificioprugna: Par di capire che l'incidenza di un evento fatale causato dal vaccino sia dello 0,0006%. Per l'Ilva invece? ( Raffaele… - lorenzmariapia : RT @MinistroEconom1: Il CEO di AstraZeneca ammette che il vaccino potrebbe determinare effetti collaterali tra cui: cecità, paralisi, morte… -

Professore, qual è stato secondo lei l'errore più grave commesso dall'Aifa sulla vicenda deldi? 'Sospenderne la somministrazione. Sarebbe bastato interrompere quella dei lotti ..., la moglie del prof di Biella morto. 'Voglio fare la seconda dose' Se in Europa è in corso la verifica del, in seguito ai vari casi di morte registrati, subito dopo la vaccinazione, c'è anche ci va controcorrente e nonostante sia stata toccata in prima persona dalla tragedia, sceglie ...Oggi probabilmente l'Agenzia europea del farmaco (Ema) darà l'ok alla prosecuzione della somministrazione del vaccino AstraZeneca. Il ...A un anno dall'inizio della pandemia, il professore dell'Università di Padova analizza le decisioni prese e spiega perché siamo ancora in emergenza: «Ci aspettano altri 6-7 mesi caotici. Dovremmo impa ...