Vaccino AstraZeneca | il verdetto dell’Ema

(Di giovedì 18 marzo 2021) Alessandro Nunziati La direttrice esecutiva, Emer Cooke, ha preso parola alla conferenza stampa e ha subito chiarito che ildiè un’opzione “sicura ed efficace per proteggere le persone dal Covid-19”. Ilha quindi avuto il via libera dopo la sospensione delle somministrazioni. La posizione di Giorgio Palù Il presidente dell’Aifa Giorgio Palù aveva anticipato che al massimo l’Ente regolatorio europeo si sarebbe limitato a indicare quali sono le possibili categorie a rischio in seguito alla somministrazione del siero anti Covid. “Attendiamo con fiducia – ha precisato Palù in audizione alla Commissione affari sociali della Camera – quello che si può anticipare forse è che l’Ema può vedere se c’è qualche popolazione a rischio che può prendere ilcon un ...

Ilè sicuro ed efficace contro il Covid - 19 e non è associato ad aumento di rischi di trombosi. Lo afferma l'Ema, l'Agenzia europea del farmaco Il"è sicuro ed ...'Spero che si chiuda' la vicenda relativa al. 'Non faccio il medico, però spero che l'Europa dia una risposta in fretta', perchè 'sul tema vaccini sta facendo disastri'. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, ...Il ministro della Salute Speranza ha annunciato un intervento normativo «per favorire l'impegno di farmacie e di infermieri nella campagna di vaccinazioni per favorirne così l'accelerazione». Le misur ...Alle 17 di oggi, 18 marzo, è arrivato il via libera dell’Agenzia europea del farmaco al vaccino AstraZeneca. «I nostri esperti sono arrivati a una conclusione clinica, si tratta di un vaccino ...