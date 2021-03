Vaccino anti Covid: dal 20 marzo si potrà scaricare l’attestato vaccinale (Di giovedì 18 marzo 2021) «Dal 20 marzo il sistema AVR (anagrafe vaccinale regionale) rilascerà al Fascicolo sanitario elettronico (FSE) di ogni assistito che ha completato il ciclo vaccinale l’attestato vaccinale. l’attestato sarà dotato di sigillo digitale della Regione Lazio dove saranno riportati i dati anagrafici, la data di prima e seconda somministrazione, il tipo di Vaccino somministrato, il codice AIC e il lotto di produzione. l’attestato sarà dotato di un QR code per verificarne l’autenticità attraverso l’app salutelazio.it». Lo comunica, sulla sua pagina ufficiale Facebook, Salute Lazio. L’andamento delle vaccinazioni nel Lazio Ad oggi nel Lazio oltre 214.000 persone hanno già ricevuto entrambe le dosi di Vaccino, mentre oltre 735.000 hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 marzo 2021) «Dal 20il sistema AVR (anagraferegionale) rilascerà al Fascicolo sanitario elettronico (FSE) di ogni assistito che ha completato il ciclosarà dotato di sigillo digitale della Regione Lazio dove saranno riportati i dati anagrafici, la data di prima e seconda somministrazione, il tipo disomministrato, il codice AIC e il lotto di produzione.sarà dotato di un QR code per verificarne l’autenticità attraverso l’app salutelazio.it». Lo comunica, sulla sua pagina ufficiale Facebook, Salute Lazio. L’andamento delle vaccinazioni nel Lazio Ad oggi nel Lazio oltre 214.000 persone hanno già ricevuto entrambe le dosi di, mentre oltre 735.000 hanno ...

