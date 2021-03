Vaccino, 5.174 farmacisti pronti a iniettare le dosi in presenza di un medico ?supervisore? Turni straordinari (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono 5.174 i farmacisti in Italia pronti a iniettare il Vaccino. E se si potrà ripartire con la somministrazione di Astrazeneca, questo consentirà di velocizzare le operazioni per la... Leggi su ilmattino (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono 5.174 iin Italiail. E se si potrà ripartire con la somministrazione di Astrazeneca, questo consentirà di velocizzare le operazioni per la...

Advertising

zazoomblog : Vaccino 5.174 farmacisti pronti a iniettare le dosi in presenza di un medico supervisore Turni straordinari -… - leggoit : Vaccino, 5.174 farmacisti pronti a iniettare le dosi in presenza di un medico “supervisore” Turni straordinari - Lorelei_174 : RT @repubblica: ?? Caso Astrazeneca, autopsia su insegnante biellese: morto per problema cardiaco, nessun legame evidente con vaccino https:… -