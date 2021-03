Vaccini, UE: lettera ad AstraZeneca per risolvere conflitto su dosi (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea ha annunciato oggi che invierà una lettera formale AstraZeneca, chiedendo di attivare la procedura di risoluzione delle controversie prevista dal contratto congiunto di fornitura anticipata dei Vaccini anti-Covid, riguardo agli obiettivi mancati dall’azienda farmaceutica per le consegna nel primo trimestre, e considerando che si prevede non saranno rispettati neanche gli impegni del secondo trimestre. Lo ha riferito oggi a Bruxelles il portavoce capo della Commissione, Eric Mamer, durante il briefing online quotidiano per la stampa. “Abbiamo intenzione di inviare una lettera ad AstraZeneca nel quadro di una procedura di risoluzione delle controversie; è in preparazione e consulteremo gli Stati membri prima di inviarla, dunque prenderemo rapidamente delle misure”, ha ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea ha annunciato oggi che invierà unaformale, chiedendo di attivare la procedura di risoluzione delle controversie prevista dal contratto congiunto di fornitura anticipata deianti-Covid, riguardo agli obiettivi mancati dall’azienda farmaceutica per le consegna nel primo trimestre, e considerando che si prevede non saranno rispettati neanche gli impegni del secondo trimestre. Lo ha riferito oggi a Bruxelles il portavoce capo della Commissione, Eric Mamer, durante il briefing online quotidiano per la stampa. “Abbiamo intenzione di inviare unaadnel quadro di una procedura di risoluzione delle controversie; è in preparazione e consulteremo gli Stati membri prima di inviarla, dunque prenderemo rapidamente delle misure”, ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini lettera Vaccini, UE: lettera ad AstraZeneca per risolvere conflitto su dosi ...annunciato oggi che invierà una lettera formale AstraZeneca, chiedendo di attivare la procedura di risoluzione delle controversie prevista dal contratto congiunto di fornitura anticipata dei vaccini ...

Nuova data per i vaccini agli anziani di Olbia: il calendario I vaccini previsti per la giornata di sabato a Olbia. Prosegue la campagna di vaccinazione per gli ... Le persone con cognome che inizia con la lettera P, Q, R, S dovranno presentarsi sabato 20 marzo all'...

LETTERA Sui vaccini, dall'Iowa | Italians Corriere della Sera Il parere dell'Ema sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca Pubblicità La Commissione Ue intanto sta preparando una lettera da inviare in tempi rapidi ad AstraZeneca ... “Una situazione del genere non è imprevista", aveva precisato Cooke, "quando si vaccinano ...

Giornata nazionale per le vittime del Covid, come sono cambiate le nostre vite: la lettera di sei ragazze E ancora molto c'è da fare per dirsene fuori. Anche se la luce in fondo al tunnel, anche grazie ai vaccini, sembra più vicina. Ma il dubbio se riusciremo mai a tornare alle abitudini pre-Covid, rimane ...

