Vaccini, Solinas: pronti a stanziare fondi regionali per l'acquisto (Di giovedì 18 marzo 2021) commenta 'Siamo pronti a investire i fondi della Regione per acquistare i Vaccini e immunizzare da subito tutti i sardi'. Lo ha dichiarato il presidente della Sardegna, Christian Solinas. 'Noi al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 marzo 2021) commenta 'Siamoa investire idella Regione per acquistare ie immunizzare da subito tutti i sardi'. Lo ha dichiarato il presidente della Sardegna, Christian. 'Noi al ...

Advertising

CrapanzanoRobin : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Solinas: pronti a stanziare fondi regionali per l'acquisto #sardegna - giornaleradiofm : Vaccini: Solinas, pronti a stanziare fondi per acquisto: (ANSA) - CAGLIARI, 18 MAR - 'Siamo pronti a investire i fo… - BABYM582 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Solinas: pronti a stanziare fondi regionali per l'acquisto #sardegna - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Vaccini: Solinas, pronti a stanziare fondi per acquisto Con iter seguito da Figliuolo immunizze… - CorriereQ : Vaccini: Solinas, pronti a stanziare fondi per acquisto -