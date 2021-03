Vaccini, oggi il verdetto dell’EMA su AstraZeneca (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – È attesa per oggi la nuova valutazione dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) sul vaccino di AstraZeneca dopo la decisione di alcuni Paesi europei di sospenderne cautelativamente la somministrazione negli scorsi giorni per ulteriori verifiche sull’effettivo collegamento tra lo stesso vaccino e alcuni episodi di trombo-embolie. Nella giornata di ieri nel frattempo è arrivata anche la posizione dell’OMS che ha ribadito quanto già dichiarato dalla stessa EMA in settimana e cioè che al momento non sono state riscontrate evidenze in merito ad un collegamento tra le dosi somministrate e gli eventi avversi e la rassicurazione che i benefici derivanti dal vaccino siano superiori ai rischi, invitando i diversi paesi ad andare avanti con la campagna di vaccinazione. Di Vaccini ha parlato anche la presidente della Commissione ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – È attesa perla nuova valutazione dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) sul vaccino didopo la decisione di alcuni Paesi europei di sospenderne cautelativamente la somministrazione negli scorsi giorni per ulteriori verifiche sull’effettivo collegamento tra lo stesso vaccino e alcuni episodi di trombo-embolie. Nella giornata di ieri nel frattempo è arrivata anche la posizione dell’OMS che ha ribadito quanto già dichiarato dalla stessa EMA in settimana e cioè che al momento non sono state riscontrate evidenze in merito ad un collegamento tra le dosi somministrate e gli eventi avversi e la rassicurazione che i benefici derivanti dal vaccino siano superiori ai rischi, invitando i diversi paesi ad andare avanti con la campagna di vaccinazione. Diha parlato anche la presidente della Commissione ...

