Vaccini nel Lazio, D’Amato: “Ripartiamo con AstraZeneca già da domani” (Di giovedì 18 marzo 2021) Il vaccino contro il Coronavirus sarebbe dovuto essere una certezza, ma sta creando solo molte perplessità. Lentezza nell’arrivo delle dosi, dubbi sull’efficacia e possibili effetti collaterali gravi hanno portato il Governo a sospendere in via precauzionale il medicinale prodotto da AstraZeneca su tutto il territorio nazionale in attesa del pronunciamento dell’Agenzia Europea del Farmaco. Oggi l’EMA si è riunita e ha deliberato la sicurezza e l’efficacia del vaccino prodotto dall’azienda biofarmaceutica anglo-svedese. Il Lazio non perde tempo Arrivata la sentenza, la Regione Lazio ha deciso di non perdere ulteriore tempo annunciando con un comunicato social la ripresa delle somministrazioni già da domani pomeriggio: “Riprendono le somministrazioni del vaccino AstraZeneca a partire dal 19 marzo ... Leggi su romanotizie24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Il vaccino contro il Coronavirus sarebbe dovuto essere una certezza, ma sta creando solo molte perplessità. Lentezza nell’arrivo delle dosi, dubbi sull’efficacia e possibili effetti collaterali gravi hanno portato il Governo a sospendere in via precauzionale il medicinale prodotto dasu tutto il territorio nazionale in attesa del pronunciamento dell’Agenzia Europea del Farmaco. Oggi l’EMA si è riunita e ha deliberato la sicurezza e l’efficacia del vaccino prodotto dall’azienda biofarmaceutica anglo-svedese. Ilnon perde tempo Arrivata la sentenza, la Regioneha deciso di non perdere ulteriore tempo annunciando con un comunicato social la ripresa delle somministrazioni già dapomeriggio: “Riprendono le somministrazioni del vaccinoa partire dal 19 marzo ...

emergency_ong : #18marzo oggi ricordiamo le oltre 103.000 vittime di #Covid19 in #Italia. Nel mondo sono più di 2,6 mln. La pandemi… - mante : Con questa cosa dei vaccini è come se il giornalismo italiano intero, nel suo complesso, avesse scelto improvvisame… - ricpuglisi : Se non sai distinguere tra la media e la varianza, come puoi dire la tua su correlazione vs. causazione nel caso dei vaccini? - Eib63 : RT @OGiannino: Sui 'profitti monopolisti' nel COVID delle case farmaceutiche, quattro conti sui $6-$40 riconosciuti per dose ai produttori… - 2_crim : @bildarte @adolar41744618 @vegliach @Massxmo @federicabarghin Guarda caso: favorevole al tampone (e immagino ai vac… -