Vaccini, le somministrazioni sono arrivate a quota 7 milioni 330 mila. Oggi alle 15 riprendono quelle di AstraZeneca (Di venerdì 19 marzo 2021) sono arrivate a quota 7.330.104 le somministrazioni di vaccino anti-Covid in Italia. Mentre il numero delle persone che hanno ricevuto entrambe le dosi è arrivato a 2.289.514. Secondo l’ultimo report condiviso sul portale del governo, le donne che hanno ricevuto almente una dose sono 4.440.493, mentre agli uomini ne sono state inoculate 2.889.611 complessivamente. La distribuzione delle dosi alle categorie che hanno accesso al farmaco contro il Coronavirus in via prioritaria, il quadro è questo: Operatori sanitari e sociosanitari: 2.822.026 Personale non sanitario: 1.163.204 Ospiti di strutture residenziali: 501.383 Over 80: 1.979.266 Forze armate: 195.276 Personale scolastico: 668.949 Sul fronte della fascia d’età, le persone comprese tra gli 80 e gli 89 ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 marzo 2021)7.330.104 ledi vaccino anti-Covid in Italia. Mentre il numero delle persone che hanno ricevuto entrambe le dosi è arrivato a 2.289.514. Secondo l’ultimo report condiviso sul portale del governo, le donne che hanno ricevuto almente una dose4.440.493, mentre agli uomini nestate inoculate 2.889.611 complessivamente. La distribuzione delle dosicategorie che hanno accesso al farmaco contro il Coronavirus in via prioritaria, il quadro è questo: Operatori sanitari e sociosanitari: 2.822.026 Personale non sanitario: 1.163.204 Ospiti di strutture residenziali: 501.383 Over 80: 1.979.266 Forze armate: 195.276 Personale scolastico: 668.949 Sul fronte della fascia d’età, le persone comprese tra gli 80 e gli 89 ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini somministrazioni Covid, via libera dell'Ema ad AstraZeneca. Draghi: "Riprendiamo vaccinazione" Chi rinuncia dose va in coda 'La sicurezza dei vaccini è fondamentale e accogliamo con favore le ... In Francia le somministrazioni sono già riprese da questo pomeriggio, e domani si farà vaccinare il ...

AstraZeneca, riparte la somministrazione in Italia: il punto sulle Regioni per chi dovrà riceverlo Ma attendiamo l'arrivo di altri vaccini. E' infatti un problema di scorte e di consegne, non tanto ... da domani 19 marzo, dalle ore 15, anche in Italia ripartono le somministrazioni di AstraZeneca. ...

Vaccini anti-Covid, la Toscana accelera sugli over80 Azienda Usl Toscana nord ovest AstraZeneca dopo ok Ema: "Vaccino non aumenta rischio trombosi" continuando a comprendere la natura e la rilevanza di questi eventi per garantire che la somministrazione in sicurezza del vaccino prosegua durante questa crisi sanitaria pubblica". L'analisi del ...

Vaccini, riaprono gli hub nel Lazio, dosi in ritardo ai medici: riprogrammate le prenotazioni Da oggi alle 15 ripartono anche nel Lazio le vaccinazioni con AstraZeneca. Ma ci vorranno almeno altre 24 ore per iniziare a somministrare il farmaco alle 25mila persone, che ...

