(Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – L’Agifar Caserta, associazione giovani, lamenta la mancata somministrazione deianti-covid per “igiovani e meno giovani che prestano il loro impiego nelleo nellee veterinarie”. Una situazione che riguarda soprattutto il territorio casertano, visto che nelle altre province campane, tali figure professionali sono state considerate ai fini dellavaccinale. In una nota a firma del presidente di Agifar Caserta Luigi Verrengia e della sua vice Viviana Vitale, viene spiegato che “a poco sono valse le continue richieste formali rivolte ai dirigenti delle Asl e dell’unità di crisi della Regione Campania da parte dell’Ordine professionale dei ...

Advertising

anteprima24 : ** #Vaccini, farmacisti #Parafarmacie denunciano: noi esclusi dalla campagna, eppure trattiamo farmaci **… - TgrRai : RT @TgrSicilia: Nel #tg delle 14: va avanti il piano vaccini. Si studia una norma che consenta ai farmacisti di somministrare le dosi. Att… - TgrSicilia : Nel #tg delle 14: va avanti il piano vaccini. Si studia una norma che consenta ai farmacisti di somministrare le d… - FarmaVirtuale : Gizzi (Assofarm): «Farmacisti potrebbero somministrare 250mila vaccini al giorno» - pavisa1401 : RT @Reale_Scenari: #18marzo Media, Scienza, Potere. Conta chi è al governo. Prendete questo titolo la Stampa: 'Draghi schiera i farmacisti.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini farmacisti

...di giovaniè coordinato da Alfina Rossitto, responsabile della Farmacia dell'ASP di Messina, direttore UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale e referente Task Force regionale. L'...Nel primo giorno diper le categorie vulnerabili, soprattutto di mattina, qualcosa non ha ... Nell'attesa che possano partire la vaccinazioni con medici di base,e dentisti, uno step ...Caserta – L’Agifar Caserta, associazione giovani farmacisti, lamenta la mancata somministrazione dei vaccini anti-covid per “i farmacisti giovani e meno giovani che prestano il loro impiego nelle para ...L‘iniziativa voluta dal commissario per l’Emergenza di Messina Alberto Firenze ha coinvolto sia il personale impiegato nei due padiglioni sia gli utenti in attesa di ricevere la somministrazione ...