Vaccini Covid | Moderna comincia a i trial clinici sui bambini

(foto: Esi Grünhagen via Pixabay)Per ora la vaccinazione anti Covid riguarda soltanto adulti e giovani con più di 18 anni – o di 16 anni nel caso del vaccino di Pfizer-BioNTech. Le ragioni sono semplici: finora i Vaccini sperimentati e approvati non sono stati testati su bambini e ragazzi. Ma adesso le cose iniziano a cambiare: dopo il recente avvio da parte della casa farmaceutica Moderna del trial clinico su adolescenti dai 12 ai 17 anni, ora la stessa azienda ha reso nota la partenza di un altro studio di fase 2-3 (gli ultimi stadi della sperimentazione), in collaborazione con i centri Niaid del National Institutes of Health statunitense, su bambini statunitensi e canadesi dai 6 mesi agli 11 anni. Saranno 6.750 in tutto: attualmente i ricercatori stanno coinvolgendo le famiglie e ...

