Vaccini | Bonomi | Confindustria è pronta a fare la sua parte

(Teleborsa) – Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha assicurato che sul fronte delle vaccinazioni in azienda la Confederazione degli industriali farà la sua parte. "Ovviamente ci rimetteremo al piano nazionale, una volta scelto il numero noi crediamo di rispettare quel piano che ha dato il commissario, quindi entro ottobre di poter contribuire per la nostra parte a raggiungere l'immunità di gregge", ha detto a Porta a Porta su Rai1 ieri sera (17 marzo, ndr). "Abbiamo messo a disposizione del commissario la struttura e la logistica del sistema produttivo italiano", ha aggiunto, sottolineando che al momento circa 6mila imprese hanno dato la propria disponibilità all'iniziativa. In tema Vaccini Bonomi si è mostrato anche critico nei confronti dell'Unione europea.

