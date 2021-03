Vaccini, Biden: domani Usa raggiungeranno l'obiettivo di 100 milioni di vaccinati (Di giovedì 18 marzo 2021) Il presidente aveva promesso di effettuare le iniezioni di 100 milioni di dosi nei primi 100 giorni di presidenza, ma ha centrato il risultato dopo soli 58 giorni di amministrazione Leggi su rainews (Di giovedì 18 marzo 2021) Il presidente aveva promesso di effettuare le iniezioni di 100di dosi nei primi 100 giorni di presidenza, ma ha centrato il risultato dopo soli 58 giorni di amministrazione

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Biden Usa - Cina, primo summit in Alaska. Ma non sarà disgelo ... la diffusione dei vaccini su scala globale e i piani contro il climate change . Blinken, in un'... Biden ha riportato gli Stati Uniti nell'accordo di Parigi: ora ha bisogno di un maggior impegno anche ...

Nonostante dubbi sulla sicurezza, USA esportano milioni di dosi AstraZeneca in Canada e Messico ...messicano ha tenuto discussioni diplomatiche con gli Stati Uniti a seguito della conversazione del presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador con Biden, richiedendo specificamente i vaccini ...

Vaccini: Biden “risponde” a Cina e Russia. Enough? ispionline.it ISPI Biden vs Putin: la guerra fredda dei vaccini «Per quanto riguarda la dichiarazione del mio collega americano, come ha detto lui stesso ci conosciamo personalmente. Riguardo all’accusa di essere un assassino Putin ha detto testualmente: «Chi lo d ...

Biden: “Domani raggiungeremo i 100 milioni di vaccini Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che il Paese "raggiungerà venerdì l'obiettivo di 100 milioni di dosi inoculate agli americani". In una ...

