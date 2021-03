Vaccini anti Covid in farmacia: abilitati già 5.174 farmacisti (Di giovedì 18 marzo 2021) I farmacisti potranno effettuare direttamente la somministrazione dei Vaccini anti-Covid, a seguito dell’abilitazione prevista con la frequenza di un corso. Quelli già abilitati ammontano a 5.174, mentre altri 2.800 stanno ultimando il corso. Il via libera sarà previsto in una norma nell’ambito del Dl Sostegni, che dovrebbe arrivare domani all’esame del Consiglio dei Ministri. La Legge di Bilancio 2021 prevede inoltre la figura di medici supervisori di riferimento. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Ipotranno effettuare direttamente la somministrazione dei, a seguito dell’abilitazione prevista con la frequenza di un corso. Quelli giàammontano a 5.174, mentre altri 2.800 stanno ultimando il corso. Il via libera sarà previsto in una norma nell’ambito del Dl Sostegni, che dovrebbe arrivare domani all’esame del Consiglio dei Ministri. La Legge di Bilancio 2021 prevede inoltre la figura di medici supervisori di riferimento.

