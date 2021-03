Usa - Russia: Putin invita Biden ad un colloquio online domani o lunedì (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo le tensioni dei giorni scorsi per le parole di Biden su Putin ("Sì, è un killer"), oggi da Mosca arriva un invito inaspettato: il presidente russo è pronto per un colloquio online con il capo ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo le tensioni dei giorni scorsi per le parole disu("Sì, è un killer"), oggi da Mosca arriva un invito inaspettato: il presidente russo è pronto per uncon il capo ...

Advertising

borghi_claudio : Gli USA minacciano la Russia, la Germania minaccia la Gran Bretagna ma il problema erano i populisti... - sole24ore : #Biden: «Penso che #Putin sia un killer». La #Russia richiama l’ambasciatore negli #Usa - MediasetTgcom24 : La Russia richiama il suo ambasciatore in Usa per consultazioni #statiuniti - andrea_valori : RT @dlfabbri: Con un mio commento su Biden (Usa) vs Russia - albertomaserati : RT @dlfabbri: Con un mio commento su Biden (Usa) vs Russia -