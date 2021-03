Usa/Russia, Biden parte a tavoletta. La damnatio memoriae del presidente Trump è presto fatta (Di giovedì 18 marzo 2021) E dire che lo chiamavano ‘Sleepy Joe’: lo ‘zio Joe’ è partito a tavoletta; e, magari, qualche volta gli scappa la frizione. Quando Donald Trump lo prendeva in giro con quel nomignolo, tutti pensavamo che un po’ avesse ragione: “a decent man”, cioè – come diremmo noi – “una persona per bene”, ma un ‘posapiano’, un ‘tiramolla’, magari un po’ un ‘pappamolla’. Invece, 60 giorni gli sono bastati per la damnatio memoriae del suo predecessore e pure per lasciare un segno nella lotta alla pandemia e la ripresa dell’economia. E s’è anche mosso sul fronte internazionale. Fin troppo, ha ordinato il suo primo bombardamento, una ritorsione anti-iraniana in Siria, quand’era alla Casa Bianca da cinque settimane – Trump ci mise oltre dieci settimane -; ha messo in cantiere un rinvio del ritiro delle truppe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) E dire che lo chiamavano ‘Sleepy Joe’: lo ‘zio Joe’ è partito a; e, magari, qualche volta gli scappa la frizione. Quando Donaldlo prendeva in giro con quel nomignolo, tutti pensavamo che un po’ avesse ragione: “a decent man”, cioè – come diremmo noi – “una persona per bene”, ma un ‘posapiano’, un ‘tiramolla’, magari un po’ un ‘pappamolla’. Invece, 60 giorni gli sono bastati per ladel suo predecessore e pure per lasciare un segno nella lotta alla pandemia e la ripresa dell’economia. E s’è anche mosso sul fronte internazionale. Fin troppo, ha ordinato il suo primo bombardamento, una ritorsione anti-iraniana in Siria, quand’era alla Casa Bianca da cinque settimane –ci mise oltre dieci settimane -; ha messo in cantiere un rinvio del ritiro delle truppe ...

borghi_claudio : Gli USA minacciano la Russia, la Germania minaccia la Gran Bretagna ma il problema erano i populisti... - sole24ore : #Biden: «Penso che #Putin sia un killer». La #Russia richiama l’ambasciatore negli #Usa - MediasetTgcom24 : La Russia richiama il suo ambasciatore in Usa per consultazioni #statiuniti - mlpedo1 : RT @agenzia_nova: #Usa #Russia #Putin risponde a #Biden - _Forza_Italia_ : RT @LucioMalan: Nei 45 anni di guerra fredda nessun presidente USA aveva fatto un’affermazione del genere. I rapporti fra potenze non sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Russia Cremlino: 'Le parole di Biden, sono senza precedenti' "Non ci sono state dichiarazioni simili a queste nella storia delle relazioni fra la Russia e gli Usa", ha sottolineato. Lo riporta la Tass. Il Cremlino ritiene che il presidente americano Joe ...

Rapporto Fao, calamità colpiscono pesantemente sistemi alimentari Read More In Evidenza Russia: 'Usa si scusino o non finirà qui', Mosca richiama suo ambasciatore 18 Marzo 2021 Sale la tensione tra Usa e Russia dopo le parole del presidente americano Joe Biden che ...

Russia-Usa, gelo siberiano sulle relazioni dopo l'uscita di Biden IL GIORNO Usa-Russia, preludio di "guerra fredda"

Dl sostegni domani in Cdm: soldi entro fine aprile Usa-Russia, preludio di "guerra fredda"

