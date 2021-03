USA | Philly FED marzo balza a 51 | 8 Ai massimi dal 1973

(Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Si rafforza ben più delle attese, raggiungendo un livello mai visto dalad oggi, l’attività del settore manifatturiero nell’area di Philadelphia negli Stati Uniti. Nel mese dil’indice relativo all’attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia (FED) è salito a 51,8 punti dai 23,1 di febbraio. Il dato è superiore alle attese degli analisti che indicavano un lieve calo a 23 punti. Va detto che un indice superiore allo zero indica che all’interno del distretto di Philadelphia ci sono nel settore manifatturiero più imprese ottimiste che pessimiste. Quasi il 59% delle aziende ha riportato aumenti dell’attività questo mese (rispetto al 35% del mese scorso), mentre solo il 7% ha riportato diminuzioni (in calo dall’11%). Fra le componenti dell’indice, quello dei nuovi ordini è ...

