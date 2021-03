Usa-Cina Cosa c’è oltre lo scontro?

Leggi su formiche

(Di giovedì 18 marzo 2021) Gli Stati Uniti prenderanno una posizione intransigente nei colloqui con lache ci saranno oggi, giovedì 18 marzo in Alaska, doponove mesi di (quasi) silenzio. Funzionari statunitensi spifferano anticipazioni ai media internazionali: la Reuters parla della linea dura che terranno gli Usa, il Wall Street Journal che i cinesi intendono chiedere agli uomini di Joe Biden l’abolizione delle misure aggressive avviate dall’amministrazione Trump. Un vertice interlocutorio lo ha definito il politologo Ian Bremmer su Formiche.net. E in fondo il punto è questo, aspetti e percezioni sui due lati del Pacifico. Pechino vuole massimizzare l’effetto (mediatico e operativo) del vertice; Washington cerca di minimizzare. I primi ambiscono a un reset nei rapporti, caduti ai minimi non solo per l’amministrazione precedente, ma anche per la continuazione di ...