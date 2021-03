Uomini e Donne, sospesa la puntata di giovedì 18 marzo: il motivo (Di giovedì 18 marzo 2021) Il programma Uomini e Donne non andrà in onda oggi, giovedì 18 marzo. Ecco perché lo stop alla trasmissione di Maria De Filippi. Lo stop a Uomini e Donne Il programma cult di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, non andrà in onda oggi giovedì 18 marzo. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i telespettatori dell’amata trasmissione in day time. La puntata di oggi è stata registrata settimane fa, per tale motivo, non vi è la possibilità di inserire un tributo nella Giornata Nazionale nel ricordo delle vittime di Covid , che ricade proprio il 18 marzo. Un giorno importantissimo per non dimenticare mai il terribile costo in vite ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Il programmanon andrà in onda oggi,18. Ecco perché lo stop alla trasmissione di Maria De Filippi. Lo stop aIl programma cult di Canale 5, condotto da Maria De Filippi,, non andrà in onda oggi18. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i telespettatori dell’amata trasmissione in day time. Ladi oggi è stata registrata settimane fa, per tale, non vi è la possibilità di inserire un tributo nella Giornata Nazionale nel ricordo delle vittime di Covid , che ricade proprio il 18. Un giorno importantissimo per non dimenticare mai il terribile costo in vite ...

Advertising

THEREALSCANDAL : Siamo nel 2021, 2-0-2-1 ed esistono ancora persone che guardano schifati due donne o due uomini mano per mano. Ma t… - riotta : In Lombardia nel 2021 le donne fanno i lavori domestici gli uomini no. Aspetto i commenti sdegnati degli intellettu… - Link4Universe : A uomini che iniziano a parlare di femminismo ora: se vi minacciano, sappiate che non siete soli, resistete! possia… - LucioMalan : RT @LaFionda2020: 'Maschilità tossica' è un concetto sessista inventato dalle femministe per avere potere e denaro. Uomini e donne insieme… - ViellaEditrice : Su @ilmanifesto Francesca Maffioli intervista Vinzia Fiorino sui temi del suo volume 'Il #genere della… -