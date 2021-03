Uomini e Donne e Amici non vanno in onda il 18 marzo: ecco il motivo (Di giovedì 18 marzo 2021) Sospesa la messa in onda dei programmi Uomini e Donne e Amici: svelato il motivo Oggi, giovedì 18 marzo 2021, i programmi Uomini e Donne e Amici non andranno in onda. La motivazione? E’ la Giornata Nazionale delle vittime del Covid-19, quindi, hanno sospeso la messa in onda dei due programmi Mediaset, perché registrati e non hanno la possibilità di inserimento di uno spazio commemorativo. Stando a quanto riporta Davide Maggio, la decisione dei piani alti è quella di produrre un cappello di puntate già pronte. Al posto di Uomini e Donne alle ore 14: 45 andrà in onda una doppia puntata la saop Una vita. Stessa situazione anche per il daytime di ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 18 marzo 2021) Sospesa la messa indei programmi: svelato ilOggi, giovedì 182021, i programminon andranno in. La motivazione? E’ la Giornata Nazionale delle vittime del Covid-19, quindi, hanno sospeso la messa indei due programmi Mediaset, perché registrati e non hanno la possibilità di inserimento di uno spazio commemorativo. Stando a quanto riporta Davide Maggio, la decisione dei piani alti è quella di produrre un cappello di puntate già pronte. Al posto dialle ore 14: 45 andrà inuna doppia puntata la saop Una vita. Stessa situazione anche per il daytime di ...

