Uomini e Donne anticipazioni, Samantha Curcio rimane senza corteggiatori (Di giovedì 18 marzo 2021) Non è la prima volta che a Uomini e Donne un tronista rimane senza corteggiatori/corteggiatrici (di recente è successo anche a Gianluca De Matteis, collega di trono di Davide Donadei e Sophie Codegoni), ma mai nessuno così presto. Samantha Curcio, prima tronista curvy del programma di Maria De Filippi, è riuscita a realizzare anche questo primato: restare senza nessuno che la corteggi ad appena un mese di trono e senza aver costruito niente con nessuno. Indubbiamente l'uomo che le piaceva di più era il cavaliere del trono over Gero, con cui ha fatto un'esterna; il bel siciliano, però, ha deciso di lasciare il programma, non sentendosi pronto per avere una storia. Alessio, Roberto e Ugo, i tre corteggiatori che la ...

