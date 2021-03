Uomini e Donne, anticipazioni giovedì 18 marzo 2021: Gero abbandona lo studio (Di giovedì 18 marzo 2021) anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 18 marzo, nella nuova puntata del dating show di Canale 5 In base a quello che riporta Il Vicolo delle News, oggi a Uomini e Donne si inizia con Gemma Galgani. Fanno rivedere la sfilata e dopo lei confessa di sentirsi sola e decide di risentirsi con Maurizio (quello che poi ha scelto Maria). I due rinnovano l’interesse di conoscersi ma vengono attaccati dallo studio, in particolare da Tina e Gianni. Si intromette anche Maria de Filippi che chiede a Maurizio se sia stato contattato da un’agenzia. Lui nega ma la conduttrice sostiene che le han riferito che lui sia stato sollecitato ad avvicinarsi a Gemma per visibilità. Lui continua a negare nonostante i dubbi che si creano in ... Leggi su zon (Di giovedì 18 marzo 2021). Scopriamo cosa succederà oggi, 18, nella nuova puntata del dating show di Canale 5 In base a quello che riporta Il Vicolo delle News, oggi asi inizia con Gemma Galgani. Fanno rivedere la sfilata e dopo lei confessa di sentirsi sola e decide di risentirsi con Maurizio (quello che poi ha scelto Maria). I due rinnovano l’interesse di conoscersi ma vengono attaccati dallo, in particolare da Tina e Gianni. Si intromette anche Maria de Filippi che chiede a Maurizio se sia stato contattato da un’agenzia. Lui nega ma la conduttrice sostiene che le han riferito che lui sia stato sollecitato ad avvicinarsi a Gemma per visibilità. Lui continua a negare nonostante i dubbi che si creano in ...

