Unione Industriali Napoli, Del Sorbo: il successo dell'agrifood in Campania dimostra l'importanza delle reti

Dall'ultimo rapporto dell'osservatorio nazionale sulle reti d'impresa realizzato da infocamere, retimpresa e dipartimento di management dell'università ca' foscari, emerge come l'agrifood, con il 22% del totale delle imprese in rete, costituisca la prima filiera per numero di collaborazioni in rete. in Campania le imprese in rete nella filiera agroalimentare sono 1158. la regione è seconda solo al lazio. lo ha ricordato anna de Sorbo, vice presidente con delega alle reti d'impresa dell'Unione Industriali Napoli, nel corso del webinar "reti d'impresa e agrifood, un nuovo modello di sviluppo competitivo", svoltosi mercoledì 10 marzo. per del Sorbo, "le caratteristiche di flessibilità e la capacità di ...

