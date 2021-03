(Di giovedì 18 marzo 2021) I realizzatori disi sono ispirati al fenomeno del cyberbullismo e ai danni che può causare per scrivere la sceneggiatura delnon è tratto da una, tuttavia, i realizzatori delsi sono apertamente ispirati al fenomeno orribilmente reale del cyberbullismo e ai danni che può causare. Il regista, Leo Gabriadze, era interessato a far parte del progetto proprio a causa dell'attualità del tema centrale della pellicola. Il fatto che questasia così radicata nel mondo reale fa passare in secondo piano l'aspetto soprannaturale del: il Caso Amanda Todd e il suicidio di Audrie Pott sono due delle storie che hannol'autore della sceneggiatura, Nelson Greaves. Amanda Michelle Todd, ...

Advertising

DavideRonca : #Unfriended, film da guardare col binocolo. #Mediaset - cinemaniaco_fb : ?????????????? Unfriended: il film è ispirato ad una storia vera? - LuciaMosca1 : (Il film horror stasera in TV: 'Unfriended' giovedì 18 marzo 2021) Segui su: La Notizia - -

Ultime Notizie dalla rete : Unfriended film

Cinefilos.it

: Trailer italiano ufficiale - HD Trama del: Sul web viene pubblicato anonimamente un video che riprende Laura Barns, una liceale della California, completamente ubriaca. ...Su Italia1 ilEdge of Tomorrow " Senza domani ha raccolto 1.140.000 spettatori (4,7%). Su Rai3 ... la commedia all stars Last Vegas (20), il romantico Oltre l'oceano (La5), l'horror(...Un approfondimento sul film horror del 2014 Unfriended, con curiosità sulla trama, il cast di attori e il suo sequel.I realizzatori di Unfriended si sono ispirati al fenomeno del cyberbullismo e ai danni che può causare per scrivere la sceneggiatura del film. Unfriended non è tratto da una storia vera, tuttavia, i r ...