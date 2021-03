Una Vita anticipazioni spagnole, l’arresto di Santiago (Di giovedì 18 marzo 2021) Nelle puntate spagnole di Una Vita assisteremo all’arresto di Santiago da parte del Commissario Mendez, che lo accuserà di tentato omicidio, verso il suo rivale Felipe. L’avvocato sarà investito da un’auto, in procinto di recarsi al tribunale per testimoniare contro Andrade. Tutto farebbe pensare che l’incidente non è casuale ed è collegato proprio all’uomo, per impedirgli di accusare il trafficante di schiave. Felipe verrà portato all’ospedale in condizioni disperate, addolorando Genoveva. Sembrerebbe coinvolta Ursula, perché la donna visiterà Andrade in carcere, stringendo un’alleanza con lui. Ma i sospetti di Mendez cadranno su Santiago, l’uomo aveva avuto già uno scontro con Felipe per Marcia. Santiago sarà arrestato per tentato omicidio, ma si dichiarerà innocente. Marcia, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 18 marzo 2021) Nelle puntatedi Unaassisteremo aldida parte del Commissario Mendez, che lo accuserà di tentato omicidio, verso il suo rivale Felipe. L’avvocato sarà investito da un’auto, in procinto di recarsi al tribunale per testimoniare contro Andrade. Tutto farebbe pensare che l’incidente non è casuale ed è collegato proprio all’uomo, per impedirgli di accusare il trafficante di schiave. Felipe verrà portato all’ospedale in condizioni disperate, addolorando Genoveva. Sembrerebbe coinvolta Ursula, perché la donna visiterà Andrade in carcere, stringendo un’alleanza con lui. Ma i sospetti di Mendez cadranno su, l’uomo aveva avuto già uno scontro con Felipe per Marcia.sarà arrestato per tentato omicidio, ma si dichiarerà innocente. Marcia, ...

