Una Vita anticipazioni | Santiago è morto in Brasile | la scelta di Marcia

Le anticipazioni di Una Vita rivelano alcuni colpi di scena inaspettati che rivoluzioneranno le vicende d'alcuni degli abitanti di Acacias. Ad appassionare il pubblico la fine della storia d'amore tra Marcia e Felipe che per ovvi motivi non sono riusciti a sposarsi. L'ex domestica è tornata insieme al marito Santiago, riapparso da Cuba dopo che lei credeva fosse morto, mentre l'avvocato è stato ammaliato dalla astuta Genoveva. Una Vita, la verità inaspettata su Santiago: chi è? Ad oggi questo è lo stato degli eventi ma a quanto pare nei prossimi giorni Ursula, dopo aver parlato in carcere con Cesar Andrade, il trafficante che ha sequestrato Marcia, scopre che Santiago non è chi dice d'essere:

