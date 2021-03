Una Vita, anticipazioni oggi 18 marzo: le perplessità di Felicia (Di giovedì 18 marzo 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 18 marzo 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Felicia non è contenta della frequentazione di Camino e Maite. Che cos’è che infastidisce la Pasamar? A chi chiederà aiuto? Lolita è affranta a causa dell’interesse che Antonito dimostra per Maite. Felicia non è per nulla contenta della nuova passione per la pittura della figlia Camino. Quest’ultima Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 18 marzo 2021)“Una”, puntata del 182021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10?non è contenta della frequentazione di Camino e Maite. Che cos’è che infastidisce la Pasamar? A chi chiederà aiuto? Lolita è affranta a causa dell’interesse che Antonito dimostra per Maite.non è per nulla contenta della nuova passione per la pittura della figlia Camino. Quest’ultima Articolo completo: dal blog SoloDonna

