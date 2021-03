Una Vita anticipazioni: MAITE e CAMINO fanno l’amore ma… (Di giovedì 18 marzo 2021) Fino a quando MAITE Zaldua (Ylenia Baglietto) riuscirà a tenere lontana da lei la giovane CAMINO Pasamar (Aria Bedmar)? In realtà, la volontà della pittrice si scontrerà presto con il sentimento che sente nei riguardi della sua nuova conoscente, motivo per cui alla fine si lascerà guidare dai suoi sentimenti e farà l’amore con lei. A Una Vita avvia dunque una storia d’amore omosessuale, decisamente vietata nel 1913 e che innescherà diverse dinamiche… Una Vita, news: CAMINO e MAITE si baciano ma… Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che CAMINO e MAITE si scambieranno un primo e passionale bacio nel corso di una lezione di pittura. A quel punto, la Zaldua capirà di essersi ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 18 marzo 2021) Fino a quandoZaldua (Ylenia Baglietto) riuscirà a tenere lontana da lei la giovanePasamar (Aria Bedmar)? In realtà, la volontà della pittrice si scontrerà presto con il sentimento che sente nei riguardi della sua nuova conoscente, motivo per cui alla fine si lascerà guidare dai suoi sentimenti e faràcon lei. A Unaavvia dunque una storia d’amore omosessuale, decisamente vietata nel 1913 e che innescherà diverse dinamiche… Una, news:si baciano ma… Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle, sapete già chesi scambieranno un primo e passionale bacio nel corso di una lezione di pittura. A quel punto, la Zaldua capirà di essersi ...

